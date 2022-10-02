Бросил в жену кусок арматуры и убил: в Днепре празднование дня рождения закончилось трагедией

Женщина умерла до приезда скорой

В подвергающемся обстрелам оккупантов городе Днепр на днях произошло драматическое событие, никак не связанное с нападением врага: на улице Угольный мужчина убил жену куском арматуры во время празднования дня рождения.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, в пятницу, 30 сентября, в полицию обратился местный житель и сообщил, что убил свою супругу.

Встревоженные правоохранители выехали по указанному им адресу, и действительно обнаружили тело женщины с травмой головы.

Но увидев полицейских, мужчина решил резко изменить показания, заявив, что не знает, кто убийца.

На месте трагедии

И только впоследствии днепрянин признался, что они вместе с супругой праздновали день рождения, и в какой-то момент между мужем и женой возникла ссора.

Не найдя, очевидно, сильных аргументов в пользу своей точки зрения, мужчина схватил кусок арматуры и бросил в жену. В результате женщина умерла до приезда скорой.

Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, что иногда не всегда слабый пол выступает в роли жертв в подобных инцидентах: на днях в столичной области 46-летняя женщина не стерпела обид и нанесла несколько ударов ножом 28-летнему мужчине, после чего сразу ушла спать. Ее сожитель, к сожалению, скончался.