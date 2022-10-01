Убил и закопал за домом: в Полтавской области мужчина жестоко расправился с отцом гражданской жены

В случае признания судом вины подозреваемого ему грозит от семи до пятнадцати лет за решеткой

В Полтавской области, где крупный чиновник однажды оконфузился, сообщая населению об отмене воздушной тревоги, произошло совершенно нешуточное событие: пропал человек.

Об этом сообщили в областном отделе коммуникации Нацполиции.

В частности, несколько дней назад к правоохранителям одного обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что исчез ее 60-летний отец.

Получив такую информацию, следственно-оперативная группа полиции отправилась на осмотр предполагаемого места происшествия.

Во время этой процедуры полицейские обнаружили позади дома свежевскопанный участок земли, в котором и находилось тело пропавшего мужчины.

Место, где убийца пытался скрыть тело жертвы

Следователи выяснили, что 37-летний сожитель заявительницы еще 15 сентября, во время конфликта причинил телесные повреждения потерпевшему, которые в дальнейшем привели к его смерти.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый зарыл тело отца гражданской жены позади дома.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении, также судом ему избрана ом мера пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток. Тело потерпевшего направлено на судебную экспертизу для установления причины смерти.

В настоящее время продолжаются следственные действия, и в случае признания судом вины подозреваемого ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что на днях стало известно о еще одном подобном инциденте: в "реабилитационном центре" Луцка обнаружили труп пациента.