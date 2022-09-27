В Турции произошел смертельный теракт у отдела полиции: момент попал на видео

Рядом нашли еще взрывчатку

В турецком городе Мерсин произошел теракт в результате которого один полицейсткий погиб и еще один в больнице в тяжелом состоянии. Неизвестные хотели проникнуть в здание полиции. Сообщается про трех подозреваемых — две женщины-смертницы открыли огонь непосредственно по участку. Затем раздался взрыв.

Согласно сообщениям местных СМИ, нападение произошло около 23:00 26 сентября. Был задержан также еще один подозреваемый. В окрестностях обнаружена еще одна бомба.

Момент нападения на участок попал на видео. На нем виден момент нападения со стрелковым оружием. Одну из нападавших уже идентифицировали — она причастна к Рабочей партии Курдистана (РПК).

На месте работали бригады спецназа. Столб дыма после взрыва был хорошо виден из разных районов города.

Теракт в Турции

Вследствие взрывов и перестрелки ранения получили трое гражданских — двое пострадали от падения с высоты, одна женщина получила пулю — пострадавшим оказали помощь. Свидетелями нападения стали туристы из россии — они сняли на видео как после перестрелки прозвучал сильный взрыв и над городом поднялось зарево. Перепуганная женщина со слезами просит мужчину уйти отсюда, чтобы не умереть.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В последние месяцы в Турции неспокойно. Турецкая армия начала военную операцию, атакуя курдских боевиков на севере Сирии. Ранее "Телеграф" сообщал о трагедии в Турции в результате которой погибли 32 человека.