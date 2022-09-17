Это геноцид: по сети распространяются страшные фото преступлений российских оккупантов в Изюме

В сети распространяются страшные фотографии убитых украинцев в Изюме

После того как Вооруженные силы Украины освободили Изюм (Харьковская область) и там обнаружили крупное массовое захоронение мирных жителей, по сети распространились фотографии извлеченных для эксгумации тел.

Ранее "Телеграф" уже публиковал фотографии с места массового захоронения, где выявлены как могилы солдат ВСУ, так и гражданских, при чем многие — со следами пыток и увечий.

Вместе с тем, в сети распространяются и другие страшные фотографии из Изюма. Одна из них олицетворяет происходящее во время этой войны: рука убитого российскими оккупантами украинца с сине-желтыми браслетиками на ней.

Это фото в сети уже назвали примером геноцида украинского народа.

Однако это не единственная ассоциация, которая возникла у пользователей сети после увиденного.

Так, эстонский дипломат, советник спецслужб и предприниматель Ээрик-Нийлес Кросс в своем аккаунте в соцсети Твиттер провел параллель между фото из Изюма и фотографией из нацистского концлагеря около города Маутхаузен.

Однако это не единственная параллель, которую провели в сети. Так, пользователь Твиттер под ником "Kiwi" усмотрела подобность совершенного российскими оккупантами в Изюме с тем, что делали их соотечественники во время оккупации Бучи Киевской области весной этого года.

Уже известно, что оккупанты убивали украинцев целыми семьями: обнаружены тела шести родственников, в том числе двоих детей, убитых россиянами. Речь идет о семье Столпаковых: Елене, ее супруге Дмитрии, их дочерей 6-летней Олесе и 8-летней Саше, а также бабушке и дедушке — Татьяне и Александре.

Окончательное количество убитых и похороненных в Изюме украинцев все еще неизвестно, однако число обнаруженных могил уже перевалило за 500.

Вместе с тем россияне пытали украинцев не только в этом городе. Так, после освобождения Балаклеи Харьковской области также стало известно о многочисленных случаях издевательство, которые оккупанты совершали к украинцам.