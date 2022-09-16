Убила двух женщин и 8-летнюю девочку: фигурантке жестокого преступления вынесли приговор

Ситуация, произошедшая 7 лет назад, получила свое завершение

В 2015 году Львовскую область всколыхнула новость о жестоком убийстве двух женщин и ребенка. Инцидент произошел на Сокольщине и быстро набрал огласку.

О деталях и завершениях дела рассказали в официальном Telegram-канале Офиса Генерального Прокурора Украины в пятницу, 16 сентября.

Как сообщается, 24 декабря в полицию позвонил по телефону аноним и рассказал, что убиты два человека, а также назвал точный адрес. Полицейские приехали на место происшествия и обнаружили закрытую снаружи дверь. В доме проживала 28-летняя женщина Дарья и ее 8-летняя дочь Екатерина. На место происшествия приехал и бывший муж Андрей, отец девочки.

Он при полиции сбил замок с двери и вошел внутрь, где сразу заметил тела жены и дочери. Ребенку нанесли ножевые ранения в шею, а матери пробили голову арматурой.

При поиске свидетелей следственно-оперативная группа нашла 70-летнюю соседку Анастасию в ее дворе, которая также была убита. У нее был проломлен череп. Старушка жила сама, поэтому никто не заметил ее отсутствия в доме.

Другие соседи рассказали, что молодая женщина, мать Екатерины, вела аморальный образ жизни, а их соседка Анастасия продавала водку, но у них не было никакого подозрения относительно того, кто мог совершить такое жестокое преступление.

На месте работали криминалисты и собаки-поисковики. Именно последние и привели стражей порядка к подозреваемой.

Как оказалось, в тот злосчастный вечер подозреваемая и 28-летняя Дарья распивала вместе спиртные напитки.

"Когда хозяйка пошла за очередной бутылкой самогона к соседке, осужденная масляным обогревателем разбила голову ребенка. Ребенок умер на месте. Вернувшись домой и увидев тело ребенка, мать набросилась на убийцу, но женщина ее оттолкнула и масляным обогревателем нанесла 7-8 ударов и впоследствии еще два удара металлическим предметом, от чего она скончалась", — сообщается в Офисе Генерального прокурора.

На следующее утро подозреваемая вернулась на место убийства, чтобы скрыть следы и предметы преступления. Тогда же она нанесла умершему ребенку еще несколько ударов ножом в шею. Уже покидая дом, она заметила старую женщину во дворе и убила ее тоже, чтобы избавиться от свидетелей. Она ударила ее кирпичом по голове.

Женщина была задержана. Она не признала свою вину в суде, но прокуроры предоставили безоговорочные доказательства совершения особо тяжкого преступления.

Прокуроры Офиса Генпрокурора и Львовской областной прокуратуры в Верховном Суде отстояли пожизненное лишение свободы для женщины, которая с особой жестокостью и цинизмом убила 8-летнюю девочку, ее мать и соседку — свидетеля преступления (п.п. 1, 2, 9, 13 ч.). 2 ст.115 УК Украины).

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одесской области мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спать — ему грозит заключение до 15 лет.