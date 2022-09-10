Посадили ребенка на цепь: в Одесской области разоблачили опекунов-преступников

Полицией было обнаружено видео издевательства над ребенком

Недавно правоохранительные органы обнаружили в сети видео, где маленький мальчик сидел на земле во дворе, привязанный за ногу к опоре металлической цепи, якобы из-за своего "непослушания". Это было зафиксировано на камеру соседями.

Полиция установила, что ребенку 7 лет, и он проживает в Березовском районе Одесской области вместе с родной тетей и её семьей. Они взяли его на попечение после смерти его родителей.

Как стало известно, семья на учете Службы по делам детей не стоит, а до этого случая информация о противоправных действиях в отношении ребенка не была зафиксирована.

В ходе опроса членов семьи, дядя мальчика рассказал, что привязал его, ведь тот не слушается, приносит вред и убегает из дома. При этом его жены не было дома. Кроме того, сосед, выложивший видео в Интернет, подчеркнул, что он видел не один случай подобной методики "воспитания" ребенка со стороны опекунов. За три месяца до этого, в июне, он стал свидетелем точно такой же ситуации, однако в полицию не обращался.

"Совместно со службой по делам детей была проведена оценка уровня безопасности ребенка и принято решение об изъятии его из семьи. Мальчика временно устроили в больницу. Сейчас решается вопрос о его дальнейшей судьбе", — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

К тому же сейчас полицейские проводят следственные действия, а в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по трем статьям Уголовного кодекса: ст.126-1 (Домашнее насилие), ч.1 ст.127 (Пытки), ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего).

Видео из сети

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