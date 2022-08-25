В Черкасской области больной сын жестоко расправился со своей матерью 16 ударами ножа

Женщина накануне забрала сына домой из заведения, где проходил психиатрическое лечение

Бытовые ссоры часто приводят к уголовным преступлениям. Так недавно на Запорожье женщина молотком убила навязчивого 81-летнего поклонника, засидевшегося у нее в гостях. А в Черкасской области полиция зафиксировала жестокое убийство – психически неуравновешенный сын зарезал свою мать.

Как сообщили в областной полиции, событие произошло в селе Ротмистровка Смелянского района. Около 22:00 22 августа местные жители сообщили правоохранителям, что нашли во дворе собственного дома окровавленную 56-летнюю соседку, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место полицейские обнаружили на теле женщины следы насильственной смерти — 16 колотых ран на голове, животе и спине. Сразу было открыто уголовное производство по факту убийства и изъяты вещественные доказательства.

Как удалось установить по горячим следам, женщину убил ее 37-летний сын. Во время ссоры он схватился за нож и нанес ей серию ударов, от которых она скончалась на месте.

После этого мужчина ушел из дома. Его нашли на территории села и задержали. Как установила полиция, он состоял на учете у врача-психиатра и проходил лечение в специализированном заведении. За сутки до трагедии мать забрала его домой.

Следователи процессуального руководства Смелянской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину могут заключить в тюрьму за совершенное убийство на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал "Телеграф", убийство по неосторожности произошло в оккупированном Геническе, где в очереди за пенсией случайно затоптали пожилого мужчину.