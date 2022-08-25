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В Черкасской области больной сын жестоко расправился со своей матерью 16 ударами ножа

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Сын нанес матери многочисленные удары ножом во время ссоры
Сын нанес матери многочисленные удары ножом во время ссоры

Женщина накануне забрала сына домой из заведения, где проходил психиатрическое лечение

Бытовые ссоры часто приводят к уголовным преступлениям. Так недавно на Запорожье женщина молотком убила навязчивого 81-летнего поклонника, засидевшегося у нее в гостях. А в Черкасской области полиция зафиксировала жестокое убийство – психически неуравновешенный сын зарезал свою мать.

Как сообщили в областной полиции, событие произошло в селе Ротмистровка Смелянского района. Около 22:00 22 августа местные жители сообщили правоохранителям, что нашли во дворе собственного дома окровавленную 56-летнюю соседку, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место полицейские обнаружили на теле женщины следы насильственной смерти — 16 колотых ран на голове, животе и спине. Сразу было открыто уголовное производство по факту убийства и изъяты вещественные доказательства.

Как удалось установить по горячим следам, женщину убил ее 37-летний сын. Во время ссоры он схватился за нож и нанес ей серию ударов, от которых она скончалась на месте.

После этого мужчина ушел из дома. Его нашли на территории села и задержали. Как установила полиция, он состоял на учете у врача-психиатра и проходил лечение в специализированном заведении. За сутки до трагедии мать забрала его домой.

Следователи процессуального руководства Смелянской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину могут заключить в тюрьму за совершенное убийство на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал "Телеграф", убийство по неосторожности произошло в оккупированном Геническе, где в очереди за пенсией случайно затоптали пожилого мужчину.

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#Черкасская область #Убийство #Криминал #Ссора