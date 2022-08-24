Кровавые разборки в Днепре: мужчина подстрелил своего соседа, после чего застрелился сам

Полицейские работают на месте стрельбы в Новокодакском районе

На одной из улиц областного центра Днепропетровской области произошел кровавый конфликт между двумя соседями, один из них открыл стрельбу, ранив знакомого, а после покончил с собой.

Как в среду, 24 августа, в своем телеграмм-канале сообщило местное издание "Днепр Оперативный", кровавый инцидент произошел около 11 часов на улице Орловской. На месте преступления работают представители правоохранительных органов и медики.

Предварительно удалось установить, что в подъезде одного из многоэтажных домов между двумя соседями в подъезде возник конфликт, в ходе которого один из мужчин достал оружие и выстрелил из него в ногу другому. После, опасаясь последствий своего кровавого поступка, он забаррикадировался в своей квартире.

Когда представители спецподразделения "КОРД" выломали дверь квартиры, где скрывался злоумышленник, и зашли внутрь, мужчина выпустил пулю в себя, в результате чего погиб.

Пострадавшего же в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Следует отметить, что в полиции Днепропетровщины информацию о происшествии уже успели подтвердить. В частности, на странице правоохранителей в Фейсбуке отметили, что рядом с умершим было обнаружено оружие, из которого он подстрелил своего соседа.

Пока детали и факты происшествия устанавливают криминалисты. Тело самоубийцы было направлено на судебномедицинскую экспертизу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе мужчина до смерти забил 51-летнюю женщину, после чего расчленил ее тело и, завернув в одеяло остатки, выбросил в мусорный бак.