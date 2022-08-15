Душил и угрожал гранатой: харьковчанина задержали за жестокое нападение на женщину

У агрессора изъяли боеприпас и запретили ему приближаться к потерпевшей

Несмотря на войну, бытовое насилие в Украине никуда не исчезло. На днях на Запорожье обнаружили труп пенсионера, забитого насмерть соседкой, которой он надокучал. В этот раз в Харькове полиция задержала мужчину, который угрожал женщине гранатой.

Как сообщила полиция Харьковской области, к ним обратилась с вызовом 39-летняя харьковчанка. Она пожаловалась на 47-летнего мужчину, который ее обижал, ругался нецензурной бранью, пытался душить и угрожал взорвать гранату.

В дом злоумышленника прибыл наряд из работников сектора противодействия домашнему насилию и участковых полицейских Харьковского районного управления полиции № 1. Они изъяли у него боевую гранату РГД-5. Боеприпас был направлен на экспертизу.

Удалена у нападающего граната РГД-5

На агрессора уже составили административный протокол по факту совершения домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнения срочного запретительного предписания или несообщения о месте своего временного пребывания. Он также получил срочное запретительное предписание и не сможет приближаться к пострадавшей женщине в течение 10 суток.

Кроме того, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По этой статье (ч. 1 ст. 263 УКУ) ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Как сообщал "Телеграф", в конце июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, защищающей женщин от насилия и дискриминации.