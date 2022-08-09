На Запорожье свидание 81-летнего дачника с соседкой закончилось убийством

Мужчина зашел к соседке в гости, но она была не в настроении его видеть, так что возникла ссора

В Одессе полиция расследует случайное убийство правоохранителем своей коллеги. В Запорожье у копов на рассмотрении не менее резонансное дело. В пгт Кушугум свидание 81-летнего дачника с 50-летней соседкой закончилось убийством.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, об исчезновении отца сообщила дочь пенсионера-дачника. Она сообщила, что он уехал на свой участок в Кушугуме и перестал выходить на связь.

Полицейские выехали в садовое товарищество, где была дача пропавшего, и выяснили, что он периодически заходил в гости к соседке, с которой его связывала романтическая дружба. В последний раз его видели именно в ее компании.

Правоохранители осмотрели дом и участок соседки и в сеннике нашли небрежно сложенную копну сена, рядом с которой стояла канистра с остатками бензина. Под этим сеном лежало тело пропавшего пенсионера.

Как установила следственно-оперативная группа, 4 августа сосед пришел к женщине, с которой часто общался. Но она была под хмельком и не хотела компании. Пенсионер продолжал настаивать на своем, возникла ссора, женщина ухватилась за молоток и принялась наносить своему гостю удары. Когда она заметила, что мужчина не подает признаков жизни, то оттащила его в сеновал и пыталась сжечь тело, а затем забросала сеном.

Женщине объявили подозрение по статье "Умышленное убийство". Она предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Луганске появился серийный насильник-убийца, охотящийся на молодых женщин. Но искать его оккупационная полиция не собирается.