Сковородой по голове: крымчанка доступно объяснила мужу-рашисту, почему война в Украине – это плохо

Муж с самого начала войны раздражал свою жену демонстративной поддержкой войны

Не только украинские священники дерутся из-за поддержки войны в Украине (агрессию проявил представитель Московского патриархата, конечно), даже в оккупированном Крыму происходит нечто подобное. В пропагандистских СМИ появилась история о том, как женщина чуть не убила своего мужа-рашиста, завесившего весь общий дом символами Z и V.

Как пишет телеграмм-канал Mash, женщина с самого 24 февраля выражала недовольство тем, что ее муж поддерживает "спецоперацию". А недавно их конфликт тоже перешел в горячую фазу. Крымчанка по имени Светлана во время ссоры ударила своего благоверного, 43-летнего Олега по голове сковородой с такой силой, что он потерял сознание. После этого она воткнула его голову в мусорное ведро. И пока мужчина лежал так, лопатой срубила флаги с буквами Z и V, облила его автомобиль бензином и стерла все рашистские наклейки.

Обиженный мужчина выложил в интернет фото последствий гнева своей жены на собственном лице и сообщил, что написал на нее заявление в полицию. Он также купил новые стикеры и планирует и дальше злить Светлану.

Как сообщал "Телеграф", за манеру хвастаться своей поддержкой войны россияне страдают в том числе за границей. В частности, в Турции поляки избили группу россиян, вероятно, именно за такую позицию. При этом администрация гостиницы, где произошла массовая потасовка, вмешиваться не стала и даже не вызвала пострадавшему россиянину скорую.