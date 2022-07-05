Неадекватный мужчина чуть не сжег полицейского под Днепром
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У нападающего за душой оказалась судимость, и не одна
На днях Киевщину шокировало жесткое и кровавое задержание нарушителя комендантского часа, а теперь на Днепропетровщине произошла зеркальная ситуация. Полицейский мог всерьез пострадать за простое замечание.
Как сообщили в полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в Каменском вечером 3 июля. Офицер полиции возвращался со службы. Когда 33-летний правоохранитель вошел во двор дома, он встретил мужчину, который стал на него нецензурно ругаться. Полицейский сделал ему замечание, на что хулиган выбежал с коктейлем Молотова в руках.
Правоохранитель обратился по телефону 102 и попытался самостоятельно успокоить неадеквата, но тот не только не успокоился, но и швырнул зажигательную смесь в офицера. Когда прибыл патруль, они вместе с пострадавшим задержали нападающего. Им оказался местный житель, который за свои 37 лет успел заработать несколько судимостей.
Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Это статья 348 Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Кривом Роге суд обязал выплатить штраф местному мажору, который унизительно высказывался о военных.