Хозяйка не дала денег в долг: парень зарубил топором собаку и щенков в Одесской области

Молодой мужчина может надолго отправиться за решетку

В Одесской области 19-летний мужчина попросил у знакомой денег в долг, а когда та ему отказала, то с особой жестокостью убил ее собаку и пятерых щенков.

Как информирует пресс-служба полиции области, происшествие произошло 1 июля в Тарутинской общине (Болградский район).

Заявительница обратилась к правоохранителям с сообщением об убийстве ее домашних питомцев и уже за несколько часов виновный был найден.

Как оказалось, он сначала попросил у знакомой денег в долг, но когда та ему отказала, то решил отомстить. Ночью он пришел к ее двору и топором зарубил собаку, а после лишил жизни пятерых щенков строительной пилой.

В полиции отмечают, что мужчина не стал отрицать свою вину.

Теперь молодому живодеру грозит наказание по части 3 статьи 299 о жестоком обращении с животными, совершенном с особой жестокостью в отношении двух или более животных. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге в марте разгорелся скандал с участием местного жителя Захара Палатина, который после осмотра автомобиля на блокпосте записал гневное видео для соцсетей. В нем он назвал украинских военных "пушечным мясом", а также пожелал им смерти. 1 июля стало известно, что суд обязал его выплатить штраф в размере 178,5 тысячи гривен.