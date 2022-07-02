Механизм есть: Денисова рассказала, что необходимо для наказания россиян за сексуальное насилие над украинцами

Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут и потому не является участницей Международного уголовного суда, но это не единственный вариант

Пока в Украине продолжается первый судебный процесс над российским военным за изнасилование, тема сексуального насилия на войне снова широко разошлась в СМИ. Триггером стала нашумевшая статья "УП" о деятельности Людмилы Денисовой в должности омбудсмена. "Телеграф" взял у Денисовой интервью и, в частности, поинтересовался, стоит ли надеяться на справедливое наказание для россиян-насильников.

Денисова сразу напомнила, что Международный суд ООН в самом начале войны признал, что россия совершила против Украины тяжкое преступление, а значит, международное сообщество признает этот факт и готово работать с ним. Впрочем, по словам экс-омбудсменки, Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут и не вошла в юрисдикцию Международного уголовного суда, занимающегося военными преступлениями. Не ратифицировала его и россия. "Международный уголовный суд проводит следствие, имеет доказательства, и, например, принимает решение относительно путина, что он преступник и его нужно арестовать. Но реализация этого решения возможна только в 121 государстве, ратифицировавшем этот статут", — отметила Денисова.

Это, подчеркнула она, указывает на правовые пробелы, которые не позволят суду ООН и МУС осуществить такие решения. Экс-омбудсменка также подчеркнула, что после начала войны 24 февраля обращалась к главе государства с призывом ратифицировать Римский статут и закрыть этот пробел.

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Денисова также напомнила, что с марта речь идет о необходимости создать специальный трибунал по военным преступлениям россии. Подобные трибуналы работали с преступлениями нацистов, расследовали события в Югославии и геноцид в Руанде. По словам чиновницы, эту идею уже поддержали в Совете Европы. "И этого механизма будет достаточно, чтобы привлекать преступников к ответственности", — заверила Денисова.

Напомним, Людмилу Денисову уволили с должности омбудсмена в конце мая, аргументировав это несоответствием занимаемой должности. Журналисты обвиняли ее в фальсификации историй о сексуальном насилии на войне и публикации слишком откровенных подробностей изнасилований.