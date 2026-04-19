Уволился из-за действий копов во время теракта в Киеве: что известно о начальнике патрульной полиции

"Маршал" — боевой офицер и участвовал в боях за Донецкий аэропорт

В воскресенье, 19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после вчерашних действий своих подчиненных во время теракта в Голосеевском районе города Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Как пояснил Жуков, данное решение он принял сегодня утром. По его словам, подчиненные во время стрельбы не сориентировались.

Руководитель Нацполиции Иван Выговский также прокомментировал ситуацию с патрульными, не защитившими прохожих от стрелка в Киеве. Мол, если бы ситуация не вышла в публичное пространство, расследование все равно было бы.

"Это позорный поступок, поэтому мы так и реагируем. Я даже не как руководитель, а как человек, как отец – реакцию я понимаю в обществе", – сказал он.

Копы убегали от террориста вместе с гражданскими

В сети появились кадры, на которых видно, как копы убегают от стрелка во время теракта вместе с гражданскими. Министр внутренних дел Игорь Клименко дал поручение главе Нацполиции провести служебное расследование действий правоохранителей и предоставить всю информацию в ГБР. Копов уже отстранили от службы.

Внимание! Видео содержит нецензурные выражения! 18+

Что известно о Евгении Жукове

Евгений Жуков родился 15 июля 1986 года в Коломые Ивано-Франковской области в семье военного летчика. Украинский военный, десантник, полицейский, начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины (с сентября 2015 по апрель 2026), генерал полиции 3-го ранга.

В прошлом командир отдельной разведывательной десантной роты 79-й ОАЭМБр, заместитель командира батальона 79-й ОАЭМБр, участник войны на востоке Украины, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, позывной "Маршал".

1 марта 2014 личный состав разведывательной десантной роты выдвинулся в направлении района Чонгар. Весной подразделение выполняло различные боевые задания в разных районах на юге и востоке Украины.

1 июня участвовал в штурме населенного пункта Красный Лиман.

6 августа 2014 года получил огненное осколочное ранение в лицо во время рейда. В начале сентября выдвинулся со своим подразделением в Краматорске.

Под личным руководством Евгения Жукова возведенное подразделение в период с 12 по 18 октября и с 15 по 29 ноября 2014 г. удерживал аэропорт "Донецк". Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки офицера и умелому руководству подчиненным личным составом, несмотря на многочисленные атаки террористов и обстрелы территории аэропорта вражеской артиллерией и танками, группе удалось удержать позиции и нанести ощутимые потери живой силе противника.

В сентябре 2015 назначен заместителем начальника департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины. Получил личный жетон под номером 00079 — в честь 79-й ОАЭМБр.

11 ноября получил специальное звание подполковник полиции и был назначен начальником департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

В ноябре 2019 года вместе с несколькими оппозиционными нардепами стал в защиту группы военнослужащих ГУРСМЗ Минобороны во главе с генералом Дмитрием Марченко, обвиняемых в закупке некачественных бронежилетов и отправленных судом под арест, взяв на поруки первого заместителя начальника Главного управления Почтаренко.

С 24 февраля 2022 года Маршал принимает участие в освобождении Украины от российских захватчиков в составе батальона.

24 августа 2023 года присвоено звание генерала полиции третьего ранга.

Между тем, появились новые детали теракта в Киеве. Мужчина начал стрельбу после ссоры.