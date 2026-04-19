В "логове" террориста: как выглядит его квартира и что видели там (фото, видео)

Дома у стрелка было много оружия

Появились кадры из квартиры мужчины, который устроил стрельбу в Киеве в субботу, 18 апреля. Перед тем как отправиться на улицу убивать людей, террорист поджег свое жилье, где прожил 10 лет.

"Суспільне" опубликовало снимки пожарища. Сосед рассказал журналистам, что бывал у убийцы дома, где видел много оружия.

Супруги, чья квартира была рядом с жильем террориста, начали ему звонить по телефону, когда вчера почувствовали дым. После этого раздались выстрелы.

Владимир рассказал, что однажды бывал в квартире стрелка, чтобы починить связь. Там он видел запасы патронов и оружия. После визита сосед стал бояться мужчины.

"Я к нему зашел в комнату, а у него на окне — десятков пять патронов, автоматы. Пистолет лежал. И он говорит: у меня есть чем защищаться, я никого не боюсь, я могу поубивать кого хочешь", — сказал он.

Примечательно, что боялись террориста только жители ближайшей квартиры. Другие соседи описывали его как обычного человека, который ничем не выделялся. Одна из женщин сказала, что нельзя было сказать, что он может взять оружие и пойти стрелять.

"Я его наглядно знаю, этого мужчину. Он такой дядя интеллигентный, никогда не скажешь, что он какой-нибудь бандюк. Всегда с рюкзаком, всегда поздоровается. Он так особо не общался с людьми, а поздоровался и пошел", — рассказала другая.

Как выглядит квартира стрелка, устроившего теракт в Киеве

Напомним, в результате террористической атаки 6 человек погибли, еще 14 ранены, среди них ребенок.

Позже по сети распространилось видео, на котором некоторые полицейские сбежали от стрелка и оставили людей без защиты. Копов уже отстранили от работы и начали служебное расследование.