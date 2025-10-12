Заливали газом и били ногами: на Сумщине подростки жестоко поиздевались над ровесницей (видео)

Полиция уже ведет разбирательство по факту избиения ребенка в Кролевце

В соцсетях появилось видео с жестоким избиением девочки в городе Кролевец Сумской области, которое вызвало широкий резонанс в соцсетях. На распространенных кадрах видно, как подростки били свою жертву, а также использовали против нее газовый баллончик.

Что нужно знать:

Жестокое избиение девочки подростками произошло 7 октября в городе Кролевец Сумской области

Нападавшие били жертву ногами и использовали газовый баллончик

Полиция начала досудебное расследование по статьям "Хулиганство" и "Умышленное легкое телесное повреждение"

Скандальные видео, часть из которых снимали сами нападавшие, опубликовали местные Telegram-каналы.

Инцидент произошёл 7 октября в одном из населенных пунктов Сумщины. По сообщениям в соцсетях, группа подростков жестоко напала на девушку.

На кадрах видно, как несколько несовершеннолетних избивают пострадавшую: повалив её на землю, они наносят удары ногами, тянут за волосы, а затем распыляют в лицо слезоточивый газ.

"Фу, это перцовка…" — говорит на видео одна из участниц нападения.

Девочку повалили на землю

Также на записи заметно, что одна из девочек во время происшествия использует электронную сигарету, а в выяснениях отношений постоянно звучала нецензурная лексика.

Девочка закрывает голову руками

Полиция Сумской области официально подтвердила факт нападения. Следователи начали досудебное расследование по признакам насильственных действий, совершённых группой несовершеннолетних.

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что несколько подростков применили физическую силу и баллончик слезоточивого раздражающего действия к другому ребенку. Все участники установлены, с ними и их родителями работают правоохранители", – сообщили в полиции.

В пресс-службе также проинформировали, что открыты два производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 296 — хулиганство, совершенное группой лиц;

ч. 1 ст. 125 — умышленное легкое телесное повреждение.

