В Ивано-Франковске женщина выпала из маршрутки на ходу: этот момент показали на видео

Пострадавшую госпитализировали

В Ивано-Франковске 46-летняя женщина выпала из маршрутки прямо во время движения транспорта. В результате она получила серьезные травмы.

Инцидент случился 6 июля примерно в 16:00 на улице Коновальца. Об этом пишет издание "Галка", ссылаясь на собственные источники в полиции.

Отмечается, женщина выпала из маршрутки, через заднюю дверь. Вероятно, она открылась на ходу и пассажирка не удержалась.

В материале говорится, что это случилось в автобусе, который ехал по маршруту "Черниев-вокзал". Тем временем медики рассказали, что у пострадавшей предварительно черепно-мозговая травма, рваные травмы кожи и повреждение конечностей.

Более точное состояние будет известно после полного обследования. Ее госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровенской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе также есть ребенок. Авария случилась при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом. Как оказалось, водитель грузовика выехал на встречную полосу.