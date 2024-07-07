В Ивано-Франковске женщина выпала из маршрутки на ходу: этот момент показали на видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 849
Пострадавшую госпитализировали
В Ивано-Франковске 46-летняя женщина выпала из маршрутки прямо во время движения транспорта. В результате она получила серьезные травмы.
Инцидент случился 6 июля примерно в 16:00 на улице Коновальца. Об этом пишет издание "Галка", ссылаясь на собственные источники в полиции.
Отмечается, женщина выпала из маршрутки, через заднюю дверь. Вероятно, она открылась на ходу и пассажирка не удержалась.
В материале говорится, что это случилось в автобусе, который ехал по маршруту "Черниев-вокзал". Тем временем медики рассказали, что у пострадавшей предварительно черепно-мозговая травма, рваные травмы кожи и повреждение конечностей.
Более точное состояние будет известно после полного обследования. Ее госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровенской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе также есть ребенок. Авария случилась при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом. Как оказалось, водитель грузовика выехал на встречную полосу.