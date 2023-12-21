Насмотрелся на русских? Всплыли резонансные подробности о пражском стрелке, а число жертв растет

Убийца вел дневник перед преступлением

Пражских стрелок, который устроил стрельбу в университете Праги, мог вдохновиться на этот поступок насмотревшись на инцидент в РФ. В сети о нем начали всплывать интересные детали.

Так, по данным местных СМИ, парнем, ответственным за преступление, является некий Давид Козак. При этом, как стало известно, он анонсировал свои убийства в Telegram.

Дело в том, что в мессенджере существует канал под именем David Kozák, созданный 9 декабря. В нем автор на русском языке писал, что хочет совершить "скулшутинг" (стрельбу в школе), а потом, возможно, покончить с жизнью. Что, к сожалению, и произошло в пражском университете.

Примечательным является еще тот факт, что в дневнике Давида Козака сказано, что на массовое убийство его вдохновил скулшутинг в казанской гимназии № 175 в мае 2021 и недавнее убийство школьников в Брянске.

Последнее сообщение на канале было опубликовано 19 декабря.

Стоит отметить, что полиция Праги уже подтвердила, что убийца действительно оставлял записи в сети перед преступлением. Очевидно, что, скорее всего, речь иде о вышеуказанном канале.

Важно: согласно обновленным официальным данным, число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе.