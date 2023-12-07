Резня в гимназии: в Брянске школьница с ружьем устроила охоту на одноклассников, есть убитые (видео)

Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии

В России восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Она убила нескольких человек, а потом совершила самоубийство.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, инцидент произошел в гимназии №5 города Брянск. Утверждается, что девушка пришла в школу с огнестрельным оружием, предварительно, ружьем отца ("Бекас-3"), и открыла огонь по ученикам.

Как пишет "Baza", ссылаясь на собственные источники, уже известно, что жертвами стрелка стала её одноклассница. Еще четверо мальчиков получили ранения. Также уже известна личность убийцы. Ею оказалась 14-летняя школьница по имени Алина.

После случившегося российские полицейские оцепили школу, а спустя время стало известно, что девушка совершила суицид.

В сети также уже появляются видео с места событий. На них, в частности, можно увидеть учеников, которые баррикадируются в классе под звуки выстрелов, а также оцепление учебного заведения полицейскими.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

По данным паблика Shot, инцидент произошел во время уроков в 8-А классе. Девочка подождала пока начнётся урок биологии и зашла в класс. Она стреляла в основном по мальчикам, которые подшучивали над ней в последнее время. Всего девочка, по данным авторов поста, сделала 5 выстрелов, а потом совершила суицид.

В настоящий момент врачи борются за жизнь тяжелораненого 14-летнего Тимофея, у него прострелено предплечье и колено, он потерял много крови. Сейчас мальчик в реанимации.

Позже информация о количество пострадавших обновилась. Их число выросло до 5. Количество погибших — 2 (среди них может быть сама нападавшая)

В настоящий момент конфликт с одноклассниками рассматривается местными правоохранителями в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной ученицей брянской гимназии.

Появилось фото 14-летней Алины, устроившей стрельбу в Брянской гимназии. По словам других учеников, Алина была замкнутой и не очень общительной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе.