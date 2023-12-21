Надивився на росіян? Випливли резонансні подробиці про празького стрільця, а кількість жертв зростає

Вбивця вів щоденник перед злочином

Празьких стрілець, який влаштував стрілянину в університеті Праги, міг надихнутися на цей вчинок, надивившись на інцидент у РФ. У мережі про нього почали виринати цікаві деталі.

Так, за даними місцевих ЗМІ, хлопцем, відповідальним за злочин, є Давид Козак. При цьому, як стало відомо, він анонсував свої вбивства у Telegram.

Справа в тому, що у месенджері існує канал під ім’ям David Kozák, створений 9 грудня. Так от, у ньому автор писав, що хоче зробити "скулшутінг" (стрілянину в школі), а потім, можливо, покінчити з життям. Що, на жаль, і сталося у празькому університеті.

Примітним є ще той факт, що у щоденнику Давида Козака сказано, що на масове вбивство його надихнув скулшутінг у казанській гімназії №175 у травні 2021 року та недавнє вбивство школярів у Брянську.

Останнє повідомлення на каналі опубліковано 19 грудня.

Варто зазначити, що поліція Праги вже підтвердила, що вбивця справді залишав записи у мережі перед злочином. Очевидно, що, швидше за все, йдеться про вищезгаданий канал.

Важливо: згідно з оновленими офіційними даними, кількість загиблих у результаті стрілянини в Празі перевищила 15 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Петербурзі підліток відкрив стрілянину в школі.