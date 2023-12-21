В университете в самом центре Праги открыли стрельбу, есть жертвы: видео и подробности (обновлено)

Преступник ликвидирован

В центре столицы Чехии произошла стрельба. Стрелок открыл огонь прямо в университете. Уже известно о погибших.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в пражском университете на площади Яна Палаха.

Неизвестный открыл огонь на философском факультете. Со слов представителя местной полиции, те из студентов, что не смогли эвакуироваться, забаррикадировались в аудиториях и библиотеке. На место выехали спасатели, скорая помощь и почти вся полиция города.

Согласно предварительным официальным данным, уже известно о нескольких погибших. Еще десятки студентов пострадали.

Важно: по состоянию на 17:00 стрелок уже устранен. Сейчас проводится эвакуация студентов, которые оставались в здании. Глава МВД Чехии заявил, что преступник, устроивший стрельбу в университете в Праге, действовал в одиночку, а мэр Праги уточнил, что он покончил с жизнью самоубийством.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, включая стрелка. Врачи сообщают о 30 раненых.

Как стало известно, стрелка зовут Дмитрий Козак. В здании факультета философии он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой. Один из студентов рассказал, что сотрудникам и учащимся вуза пришло сообщение с просьбой забаррикадироваться. По его словам, стрельба была скорее всего на четвертом этаже.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Брянске школьница с ружьем устроила охоту на одноклассников.