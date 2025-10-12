Заливали газом і били ногами: на Сумщині підлітки жорстоко знущалися з ровесниці (відео)

Поліція вже розбирається в побитті дитини в Кролевці

У соцмережах з’явилися відео із жорстоким побиттям дівчинки у місті Кролевець Сумської області, яке викликало широкий резонанс у соцмережах. На поширених кадрах видно, як підлітки били свою жертву, а також використали проти неї газовий балончик.

Що потрібно знати:

Жорстоке побиття дівчинки підлітками сталося 7 жовтня у місті Кролевець Сумської області

Нападники били жертву ногами та використовували газовий балончик

Поліція розпочала досудове розслідування за статтями "Хуліганство" та "Умисне легке тілесне ушкодження"

Скандальні відео, частину яких знімали самі нападники, опублікували місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався 7 жовтня в одному із населених пунктів Сумщини. За повідомленнями у соцмережах, група підлітків жорстоко напала на дівчину.

На кадрах видно, як кілька неповнолітніх б’ють постраждалу: поваливши її на землю, вони завдають ударів ногами, тягнуть за волосся, а потім розпорошують в обличчя сльозогінний газ.

"Фу, це перцівка..." — каже на відео одна з учасниць нападу.

Дівчинку повалили на землю

Також на записі помітно, що одна з дівчат під час події використовує електронну сигарету, а в з’ясуваннях стосунків постійно звучала нецензурна лексика.

Дівчинка закриває голову руками

Поліція на Сумщині офіційно підтвердила факт нападу. Слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками насильницьких дій, вчинених групою неповнолітніх.

"Під час першочергових слідчих дій встановлено, що кілька підлітків застосували фізичну силу та балончик сльозогінної дратівливої дії до іншої дитини. Усіх учасників встановлено, з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці", – повідомили в поліції.

У пресслужбі також поінформували, що відкрито два провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 296 — хуліганство, вчинене групою осіб;

ч. 1 ст. 125 — умисне легке тілесне ушкодження.

