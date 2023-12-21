В університеті в самому центрі Праги відкрили стрілянину, є жертви: відео та подробиці (оновлено)

Злочинця ліквідовано

У центрі столиці Чехії сталася стрілянина. Стрілець відкрив вогонь прямо в університеті. Вже відомо про загиблих.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у празькому університеті на площі Яна Палаха.

Невідомий відкрив вогонь на філософському факультеті. За словами представника місцевої поліції, студенти, які не змогли евакуюватися, забарикадувалися в аудиторіях та бібліотеці. На місце виїхали рятувальники, швидка допомога та майже вся поліція міста.

Згідно з попередніми офіційними даними, вже відомо про кількох загиблих. Ще десятки студентів постраждали.

Важливо: станом на 17:00 стрілка вже усунено. Наразі проводиться евакуація студентів, які залишалися у будівлі. Глава МВС Чехії заявив, що злочинець, який вчинив стрілянину в університеті в Празі, діяв поодинці, а мер Праги уточнив, що він наклав на себе руки.

За попередніми даними, внаслідок стрілянини загинули 11 людей, включаючи стрілкя. Лікарі повідомляють про 30 поранених.

Як стало відомо, стрільця звали Дмитро Козак. У будівлі факультету філософії він відкрив вогонь із довгоствольної гвинтівки з оптикою. Один зі студентів розповів, що співробітникам та учням вузу надійшло повідомлення з проханням забарикадуватися. За його словами, стрілянина була, швидше за все, на четвертому поверсі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Брянську школярка зі рушницею влаштувала полювання на однокласників.