Різанина в гімназії: у Брянську школярка з рушницею влаштувала полювання на однокласників, є вбиті (відео)

Деякі поранені перебувають у тяжкому стані

В Росії восьмикласниця влаштувала стрілянину у школі. Вона вбила кількох людей, а потім вчинила самогубство.

Про це повідомляють РосЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у гімназії №5 міста Брянськ. Стверджується, що дівчина прийшла до школи з вогнепальною зброєю, попередньо рушницею батька ("Бекас-3"), і відкрила вогонь по учням.

Як пише "Baza", посилаючись на власні джерела, вже відомо, що жертвами стрільця стала її однокласниця. Ще четверо хлопчиків зазнали поранень. Також вже відома особистість убивці. Нею виявилася 14-річна школярка на ім’я Аліна.

Після того, що сталося, російські поліцейські оточили школу, а згодом стало відомо, що дівчина вчинила суїцид.

У мережі також з’являються відео з місця подій. На них, зокрема, можна побачити учнів, які барикадуються у класі під звуки пострілів, а також оточення навчального закладу поліцейськими.

Увага! На відео є ненормативна лексика — 18+.

За даними паблік Shot, інцидент стався під час уроків у 8-А класі. Дівчинка зачекала, поки почнеться урок біології і зайшла до класу. Вона стріляла в основному по хлопчикам, які жартували над нею останнім часом. Загалом дівчинка, за даними авторів посту, зробила 5 пострілів, а потім здійснила суїцид.

Наразі лікарі борються за життя тяжко пораненого 14-річного Тимофія, у нього прострілено передпліччя та коліно, він втратив багато крові. Нині хлопчик у реанімації.

Пізніше інформація про кількість постраждалих оновилась. Їхня кількість зросла до 5. Кількість загиблих — 2 (серед них може бути сама нападниця)

Наразі конфлікт із однокласниками розглядається місцевими правоохоронцями як пріоритетна версія стрілянини, влаштованої ученицею брянської гімназії.

З'явилося фото 14-річної Аліни, яка влаштувала стрілянину у Брянській гімназії. За словами інших учнів, Аліна була замкнута і не дуже товариська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Петербурзі підліток відкрив стрілянину в школі.