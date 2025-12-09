Штовхали об стіни та били всім, що підходило: нові подробиці побиття артистів ансамблю "Гуцулія"

Трьом нападникам уже вручили підозри

У ніч проти 8 грудня на заправці у Львівській області група людей побила артистів ансамблю "Гуцулія". Молоді люди увірвалися до автобуса членів колективу, а потім напали на водія та музикантів. Семеро людей отримали травми.

Що відомо:

Артисти поділилися новими подробицями нападу. Про це розказано у матеріалі "Супільне".

Напад на ансамбль "Гуцулія" стався на заправці у місті Шептицькій Львівської області. До автобуса, в якому перебували артисти, увірвалися кілька молодих людей, вигукуючи: "Везіть нас до Польщі".

Водій спробував заспокоїти їх і пояснив, що це не рейсовий автобус, а приватний транспорт, яким колектив повертається з гастрольного туру.

Четверо молодиків вийшли з автобуса, підійшли до водія, і один із них ударив його головою. В результаті у водія пішла кров із носа.

Головна адміністраторка ансамблю Лілія Дземан розповіла, що нападники діяли за схемою: обирали одну жертву та вчотирьох нападали на неї. Проте артисти намагалися захищатися та допомагати один одному, не виявляючи наступальної агресії.

Артист балету Юрій Нанівський зазначив, що під час зупинки відійшов купити каву, але почув крики та побачив, як нападають на водія та його колег. Він поспішив на допомогу та отримав травму — перелом пальця зі зміщенням.

Вони били всім, що підходило. Штовхали об стіни, падали пляшки. Це — диво, що немає ні в кого порізів голови чи рук, бо там було багато скла. У мене — перелом пальця зі зміщенням Юрій Нанівський

Внаслідок нападу постраждали шість учасників колективу та один водій.

За даними поліції, трьом нападникам уже вручили підозри, а четвертий ховається від слідства. Підозру вручили його батькові.

Відомо, що двом нападникам по 21 року, іншим — 17 і 18 років. Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Відносно решти можливих учасників нападу до суду також направлено відповідне клопотання.

