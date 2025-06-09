Гамселили ногами і сміялись з підлітка: на Одещині жорстоко побили 13-річного сина військового (відео)

Мати постраждалого працює в соціальній службі

У селі Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області дуже жорстоко побили хлопця-підлітка в приміщенні недобудованої школи.

Подія сталась ще три тижні тому. Відео жорстокого знущання з підлітка розлетілось мережею лише зараз, а за справу взялась поліція.

З повідомлень у ЗМІ виявилось, що сімнадцятирічний мешканець Олексіївки знущався з тринадцятирічного хлопця, жителя цього ж селища.

Увага! Відео містить жорстокі кадри!

На відео, яке знімав ще один неповнолітній мешканець села Маразліївка, видно, що сімнадцятирічний хлопець б’є малого кулаками та ногами в живіт, по спині та голові, кидає на землю, погрожує йому ножем.

Хлопець благав припинити знущання

Заляканий підліток благає агресивного хлопця припинити його бити та відпустити додому

"Ігорю, не бий, я більше ніколи не вийду з дому та нічого не говоритиму", – волає тринадцятирічний хлопець.

"Каратист" продовжив наносити удари, а хлопець, що знімає відео, спокійно спостерігає за знущаннями та сміється.

Що відомо про постраждалого та кривдників

Голова Маразліївської громади Віктор Топор повідомив у коментарі "Бессарабія INFORM", що про цей жорстокий випадок він дізнався тільки на минулому тижні, коли побачив відео. Два старші хлопці, які є учасниками побиття тринадцятирічного підлітка, – із неблагополучних родин. Побитий хлопчина – син військовослужбовця, його мати працює в соціальній службі.

За словами Віктора Олександровича, побитий підліток сказав мамі, що впав. Про жорстокий випадок він розповів тільки старшому братові, який хотів самостійно розібратися з кривдником. Проте побиття через два тижні стало відомим голові громади. Під час допиту сімнадцятирічний "каратист" запевняв: побив підлітка через те, що він обзивав маму та його нецензурними словами в селі. Хлопець два рази попереджав підлітка, а потім побив. Проте сам побитий хлопчина зізнався, що над ним знущалися просто так. Та й сам голова Маразліївської громади припускає, що це був акт насильства сильнішого над слабшим.

"У суботу сімнадцятирічний хлопець зі своїми рідними вибачився перед підлітком та його мамою", – зазначив очільник громади.

Мати Ігоря, який є організатором побиття, вчора до них приїхали представники поліції та склали протокол, опитавши всіх учасників знущання з підлітка. Кривдника викликали до слідчого в Білгород-Дністровський районний відділ поліції.

Подробиці будуть згодом, повідомили у поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі блогерку під час стріму побили радянським ременем.