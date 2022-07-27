Чи справжній путін? Політолог розповів про дивності у поведінці російського диктатора

Особливості поведінки російського диктатора іноді ставлять у глухий кут західні спецслужби

Останнім часом увага багатьох людей прикута до стану здоров’я російського диктатора володимира путіна, який періодично демонструє дивності в поведінці. За деякими даними він і справді недобре почувається через що на публіці замість нього з’являються двійники.

Втім, як розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Наталі Мосейчук, інформацію про двійників російського диктатора він сам сприймає стримано.

Зокрема, він зазначає, що не завжди ситуація дозволяє просто продемонструвати присутність, як це зазвичай трапляється, коли він озвучує заготовлену промову перед росіянами.

"Але зустрічі з Ердоганом (президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, — ред.), іранським керівництвом — це зустрічі наживо, під час яких потрібно вести реальні переговори з дуже непростими лідерами. Тут покладатися на двійника було б ризиковано", — сказав він.

За його словами, основні проблеми випливають із суперечливої натури путіна, оскільки періодично він діє дуже раціонально, а іноді приймає ірраціональні рішення та демонструє ознаки параної. І те, як путін поведеться, каже Фесенко, іноді стає загадкою навіть для західних спецслужб.

"Аналізувати путіна потрібно, про всяк випадок, сценарій із двійником, брати до уваги особливості його поведінки теж, але нам потрібно звільняти наші окуповані території", — додав він.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" вирішив зробити невелику добірку свіжих новин про ймовірний стан російського диктатора, проаналізувавши публікації українських та закордонних видань за останні сім днів. Йтиметься не лише про фізичні недуги, а і ймовірні психологічні проблеми.