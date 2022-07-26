Безладно смикає руками та ногами: у путіна підозрюють рідкісне захворювання мозку

Дивні жести кривавого диктатора помічали неодноразово

Останні кілька місяців світова спільнота активно обговорює ймовірні хвороби російського президента володимира путіна. Додає приводів для обговорень й поведінка кривавого диктатора — зокрема, в його жестах та міміці помітили натяк на рідкісну хворобу Гантінгтона.

Як йдеться у сюжеті телеканалу FreeДом, про генетичне вікове захворювання головного мозку говорить тремор рук та безладні рухи руками та ногами.

"Всі ці посмикування рук, ніг… Це говорить про те, що це не просто людина наблизилася до такого віку, а що у неї ще достатня кількість захворювань, які викликають додаткові скорочення клітин головного мозку. Тобто багато осередків мозку у нього вже померло", — наголосив лікар-невролог Олексій Пелепейченко.

Це захворювання головного мозку, за словами експертів, пов'язане з загибеллю клітин, яка прогресує. Діагноз звучить як "хвороба Гантінгтона", яка у кінцевому результаті призводить до атрофії кори головного мозку.

"Вона супроводжується симптомами, які ми бачимо. Це тремор рук, це хорея — мимовільні безладні рухи рук, ніг, мімічні порушення, його покусування губ… Це генетичне захворювання, і воно є аутоімунним. Прогноз при цьому захворюванні після появи першого симптому – 10-20 років. При цьому пацієнти помирають не від самої хвороби, а від пов'язаних захворювань", – додала лікар-невролог Олена Довгань у коментарі Nexta.

Нагадаємо, що безладні рухи ногами у путіна помічали ще у травні, коли він був на зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. З часом ситуація тільки погіршилася, адже 20 липня під час сходження з трапу в аеропорту Тегерана російський президент помітно накульгував, хоч і намагався не подавати вигляду, ніби щось не так.