Дівчата влаштували еротичну фотосесію на єврейському цвинтарі під Львовом (фото 18+)

Єврейський цвинтар у Бродах є одним із найбільших на території України.

На честь свята Хелловін молодь влаштувала еротичну фотосесію на єврейському цвинтарі у Бродах Львівської області. Дівчата і молодий чоловік зробили напівоголених фото посеред могил.

Про це повідомили місцеві Telegram-пабліки. У мережі з’явилися фото, як дівчата в спідній білизні позували на тлі надгробків. У цьому їм допомагав молодик, якого також можна побачити на цих знімках.

Цей захід викликав обурення у соціальних мережах. На це звернули увагу й у правоохоронні органи.

У Головному управлінні Національної поліції України у Львівській області заявили, що за фактом осквернення могил на єврейському цвинтарі у Бродах було розпочато перевірку. Правоохоронці дізналися про інцидент 8 листопада під час моніторингу соціальних мереж. По завершенню перевірки буде надано відповідну правову оцінку, заявили в поліції.

Єврейський цвинтар у Бродах є одним із найбільших на території України — там налічується понад 8000 поховань. Серед них могила хасидського цадика Хаїма Давида бен Йосефа та його дружини Адель, які померли у 1931 році, а також могили жертв нацистського режиму під час Другої світової війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Хелловін у Дніпрі блукав чоловік, одягнений у костюм Смерті з косою.