Девушки устроили эротическую фотосессию на еврейском кладбище под Львовом (фото 18+)

Еврейское кладбище в Бродах является одним из самых больших на территории Украины

В честь праздника Хэллоуин молодежь устроила эротическую фотосессию на еврейском кладбище в Бродах Львовской области. Девушки и молодой человек сделали полуоголенные фото посреди могил.

Об этом сообщили местные Telegram-паблики. В сети появились фото, как девушки в нижнем белье позировали на фоне надгробий. В этом им помогал молодой человек, которого также можно увидеть на данных снимках.

Данное мероприятие вызвало возмущение в социальных сетях. На это обратили внимание и в правоохранительных органах.

В Главном управлении Национальной полиции Украины во Львовской области заявили, что по факту осквернения могил на еврейском кладбище в Бродах была начата проверка. Правоохранители узнали об инциденте 8 ноября во время мониторинга социальных сетей. По завершению проверки будет дана соответствующая правовая оценка, заявили в полиции.

Еврейское кладбище в Бродах является одним из самых больших на территории Украины — там насчитывается более 8000 захоронений. Среди них могила хасидского цадика Хаима Давида бен Йосефа и его жены Адель, умерших в 1931 году, а также могилы жертв нацистского режима во время Второй мировой войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Хэллоуин в Днепре бродил мужчина, одетый в костюм Смерти с косой.