Як виглядає порнозірка, через яку Трампу загрожує арешт

Скандал із колишнім президентом США набирає обертів

В останні дні світова спільнота знову згадала про колишнього президента США Дональда Трампа, який заявив, що його мають намір заарештувати найближчими днями. Йдеться про великий скандал із зіркою фільмів для дорослих Стефані Кліффорд, якій скандальний політик нібито заплатив за мовчання про інтимний зв’язок.

"Телеграф" вирішив розібратися в тому, що відомо про Стефані Кліффорд, більш відому під сценічним псевдонімом Стормі Деніелс.

Кліффорд народилася 17 березня 1979 року в Батон-Ружі (штат Луїзіана) і була єдиною дитиною в сім’ї. У чотири роки її батьки розлучилися, після чого її виховувала мати.

Вже у 17 років вона почала виступати у місцевому стрип-клубі і приблизно в цей час взяла собі псевдонім Стормі Деніелс. У 2004 році вона стала найкращою старлеткою журналу для дорослих Adult Video News, після чого її кар’єра різко пішла вгору.

Станом на 2014 рік за її плечима були зйомки у 184 фільмах, а у 2018 році вона стала найпопулярнішою серед користувачів зіркою на ресурсі Pornhub.

Стормі Деніелс тричі була одружена, і має дочку від третього шлюбу з "колегою по цеху" Брендоном Міллером.

У 2018 році в ЗМІ потрапила інформація, що Дональд Трамп мав сексуальний контакт із Деніелс у 2006 році та заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. При цьому слідчих зацікавив не сам зв’язок з експрезидентом США з актрисою, а звідки у Трампа взялися ці 130 тисяч.