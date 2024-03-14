Неочікувано: на зупинці у Києві двоє чоловіків займалися оральним сексом (18+)
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Статевий акт у громадському місці карається законом
Київ — місто контрастів. Вчора вечері, 13 березня, у столиці стався казусний випадок, що шокував киян.
На зупинці на вулиці Велика Васильківська двоє чоловіків займалися оральним сексом. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха Київ".
На відео видно, що чоловіки добряче напідпитку.
Увага! Відео 18+
Нагадуємо, секс у громадському місці є порушенням громадського порядку.
Штраф за інтим у громадському місці в Україні може варіюватися від 51 до 119 гривень.
Окрім штрафу, можуть застосовуватися й інші види покарання:
- Громадські роботи: від 40 до 60 годин.
- Виправні роботи: від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку.
- Адміністративний арешт: до 15 діб.
Про це повідомляє юридичний ресурс "Протокол".
Також важливо зазначити, що статевий акт у громадському місці може кваліфікуватися як кримінальний злочин, якщо:
- Він відбувається на очах у дітей.
- Один з учасників є неповнолітнім.
У таких випадках, окрім вищезазначених видів покарання, може бути застосована судимість, а також:
- Штраф: від 8500 до 17000 гривень.
- Арешт: від 1 до 6 місяців.
- Обмеження свободи: до 5 років.
Раніше "Телеграф" писав, що водійка Toyota заблокувала рух автобусів на Лук'янівці. У мережі показали відео.