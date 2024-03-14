Неочікувано: на зупинці у Києві двоє чоловіків займалися оральним сексом (18+)

Статевий акт у громадському місці карається законом

Київ — місто контрастів. Вчора вечері, 13 березня, у столиці стався казусний випадок, що шокував киян.

На зупинці на вулиці Велика Васильківська двоє чоловіків займалися оральним сексом. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха Київ".

На відео видно, що чоловіки добряче напідпитку.

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Нагадуємо, секс у громадському місці є порушенням громадського порядку.

Штраф за інтим у громадському місці в Україні може варіюватися від 51 до 119 гривень.

Окрім штрафу, можуть застосовуватися й інші види покарання:

Громадські роботи: від 40 до 60 годин.

Виправні роботи: від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку.

Адміністративний арешт: до 15 діб.

Про це повідомляє юридичний ресурс "Протокол".

Також важливо зазначити, що статевий акт у громадському місці може кваліфікуватися як кримінальний злочин, якщо:

Він відбувається на очах у дітей.

Один з учасників є неповнолітнім.

У таких випадках, окрім вищезазначених видів покарання, може бути застосована судимість, а також:

Штраф: від 8500 до 17000 гривень.

Арешт: від 1 до 6 місяців.

Обмеження свободи: до 5 років.

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