"Броня від ТЦК": на вулицях Києва помітили хлопця без спідньої білизни (відео)

Інцидент стався у досить людному місці

В одному з районів Києва перехожі стали свідками незвичайної картини — тут серед білого дня молодик вийшов на прогулянку без штанів та спідньої білизни. Варто зазначити, що походжав він у досить людному місці неподалік жвавої проїжджої частини.

Що стало причиною такої дивної поведінки — залишається лише здогадуватися. Розваги "екстремала" потрапили в об'єктив камери мобільного телефону, а пікантне відео опублікували в соцмережі.

Так, на столичній вулиці перехожі помітили хлопця, який не звертав уваги на оточуючих і впевнено йшов по своїх справах. Однак є одне "але" — молодий чоловік був абсолютно голим нижче пояса. Варто зазначити, що на хлопцеві є взуття та куртка, а також сумка через плече.

Така поведінка в громадському місці виглядає дивно та навіть аморально, проте молодій людині вочевидь до цього немає жодного діла.

Кияни у соцмережі бурхливо відреагували на опубліковане відео. Люди почали блискуче жартувати про те, що "організму треба дихати" і "це броня від ТЦК".

Також у коментарях зазначили, що "Україна — це Європа" та "у Києві все стабільно":

Нагадаємо, що в березні в Києві помітили пару чоловіків, які прямо на зупинці надавалися тілесним втіхам і займалися оральним сексом. Їх взагалі не бентежили перехожі і вони поводилися досить розкуто. На відео видно, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зловмисник побив та зґвалтував неповнолітню, яка приїхала до Києва у гості. Чоловік проведе наступні 9 років за ґратами.