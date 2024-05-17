"Броня от ТЦК": на улицах Киева заметили парня без нижнего белья (видео)

Инцидент произошел в достаточно людном месте

В одном из районов Киева прохожие стали свидетелями необычной картины — здесь средь бела дня молодой человек вышел на прогулку без штанов и нижнего белья. Стоит отметить, что расхаживал он в достаточно людном месте неподалеку от оживленной проезжей части.

Что стало причиной такого странного поведения — остается лишь догадываться. Развлечение "экстремала" попало в объектив камеры мобильного телефона, а пикантное видео опубликовали в соцсети.

Так, на столичной улице прохожие заметили парня, который не обращал внимания на окружающих и уверенно шел по своим делам. Однако есть одно "но" — молодой человек был абсолютно голым ниже пояса. Стоит отметить, что на парне есть обувь и куртка, а также сумка через плечо.

Такое поведение в общественном месте выглядит странно и даже аморально, однако молодому человеку явно до этого нет никакого дела.

Киевляне в соцсети бурно отреагировали на опубликованное видео. Люди начали искрометно шутить о том, что "организму нужно дышать" и "это броня от ТЦК".

Также в комментариях отметили, что "Украина — это Европа" и "в Киеве все стабильно":

Напомним, что в марте в Киеве заметили пару мужчин, которые прямо на остановке придавались плотским утехам и занимались оральным сексом. Их вообще не смущали прохожие и они вели себя достаточно раскованно. На видео видно, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что злоумышленник избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в Киев в гости. Мужчина проведет следующие 9 лет за решеткой.