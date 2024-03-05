Знак вищих сил чи розваги домовика: що принесе в дім розбитий посуд

Розбитий посуд — це не завжди на щастя

Розбитий посуд — це буденна справа в будь-якому будинку. Однак за прикметами, він може багато про що віщувати та означати. З розбитим посудом пов’язано безліч повір’їв і забобонів. Поговоримо про найпоширеніші. А раніше ми ділилися, про що віщує розбитий чайник.

Розбита тарілка, ваза або чайник можуть бути і поганою, і хорошою прикметою. Про це пише Ukr.Media.

Про що віщує розбитий посуд

Витівки домовика

Якщо тарілка чи склянка розбилися без вашого втручання, багато хто списує це на домовика. Особливо актуально це в тому випадку, якщо ви нещодавно переїхали у нове житло. Аби заспокоїти домовика, треба поставити склянку з молоком і печиво, щоб показати йому свою прихильність.

Якщо у вас регулярно розбивається посуд в будинку, але на це немає видимих причин, це може означати енергетичні впливи. За прикметами, вас могли наврочити. В такому випадку треба піти до церкви.

Що означає розбитий посуд

Залежно від часу

За прикметами, час, коли тріснув чи розбився посуд, відіграє важливу роль. Наприклад, якщо ви розбили вазу ввечері, це може віщувати про те, що на вас чекає щасливий період.

У випадку, якщо вазу розбив кіт чи кішка, це погана прикмета. Вона може попереджувати про жінку, яка зможе зруйнувати сімейне щастя.

Якщо ви розбили склянку, треба звернути увагу на те, скільки рідини в ній було. Якщо вона була порожньою, це може означати труднощі та випробування, що чекають на вас. Якщо ж вона була повною, це віщує про процвітання і фінансову удачу.

Тарілка. Якщо самотня жінка розбила тарілку, це може принести їй зустріч з турботливою людиною, яка стане її коханням. Для молодого подружжя це може віщувати про тривалі й гармонійні стосунки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає вколоти палець. За допомогою голки можна дізнатися про майбутнє.