Фінансове покращення чи нещастя у коханні: про що віщує розбитий чайник

Якщо ви розбили чайник, це не завжди означає щастя

Мабуть, не існує людей, які ніколи не розбивали посуд. Деякі прикмети кажуть, що це може принести щастя, інші — грошові витрати, ще одні — просто придбання нової чашки чи тарілки. Однак варто й знати, що означає розбиття чайника. А раніше ми розповідали, чому не можна ставити пусту пляшку на стіл.

Розбитий чайник для заварювання може не лише щось означати, а й передвіщати про щось. Про це пише Ukr.Media.

Що означає розбити чайник

Якщо розбився порожній чайник, це може означати, що скоро вам доведеться дивуватися або журитися через дрібниці. Можливо, ви запізнитеся на роботу, або не знайдете якусь дрібничку на її місці.

Якщо розбився чайник, в якому була заварка, це поганий знак. Можете готуватися до сварок з близькими й колегами. Є також прикмета, яка передбачає, що розбитий чайник з заваркою всередині, непорозуміння з другою половинкою через побут.

Якщо ж ви розбили чайник через, що запізнювалися, це гарний знак. Така дія обіцяє покращення у фінансах.

Якщо незаміжня дівчина розбила повний чайник і забризкала свій одяг, це гарний знак. Він віщує про те, що ви скоро вийдете заміж.

Чайник, що лопнув чи тріснув без явних на це причин, він віщує про негатив у вашому домі. Посуд може вбирати енергетику. Однак якщо напруги він не витримує, може тріснути. Тому варто відпочити, наприклад, усією сім’єю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зруйнувати життя, розбивши статуетку. Про ці прикмети ви точно не чули.