Знак высших сил или развлечения домового: что принесет в дом разбитая посуда

Разбитая посуда – это не всегда к счастью

Разбитая посуда – это обыденное дело в любом доме. Однако по приметам, он может о многом предвещать и означать. С разбитой посудой связано множество поверий и предрассудков. Поговорим о самых распространенных. А раньше мы делились, о чем предвещает разбитый чайник.

Разбитая тарелка, ваза или чайник могут быть и плохой, и хорошей приметой. Об этом пишет Ukr.Media.

О чем предвещает разбитая посуда

Затеи домового

Если тарелка или стакан разбились без вашего вмешательства, многие списывают это на домового. Особенно актуально это в том случае, если вы недавно переехали в новое жилье. Чтобы успокоить домового, нужно поставить стакан с молоком и печенье, чтобы показать ему свое расположение.

Если у вас регулярно разбивается посуда дома, но на это нет видимых причин, это может означать энергетические воздействия. По приметам, вас могли сглазить. В таком случае нужно пойти в церковь.

Что означает разбитая посуда

В зависимости от времени

По приметам, время, когда треснула или разбилась посуда, играет важную роль. Например, если вы разбили вазу вечером, это может предвещать то, что вас ждет счастливый период.

В случае если вазу разбил кот или кошка, это плохая примета. Она может предупреждать о женщине, которая сможет разрушить семейное счастье.

Если вы разбили стакан, нужно обратить внимание на то, сколько жидкости в нем было. Если она была пустой, это может означать ожидающие вас трудности и испытания. Если же она была полной, это предвещает процветание и финансовую удачу.

Тарелка. Если одинокая женщина разбила тарелку, это может принести ей встречу с заботливым человеком, который станет ее любовью. Для молодых супругов это может предвещать длительные и гармоничные отношения.

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