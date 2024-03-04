Рис, що притягує гроші і удачу: куди його треба покласти, щоб привернути успіх
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Що треба зробити з рисом, що він приніс удачу
У багатьох культурах рис — це не лише їжа, а й символ удачі та процвітання. За технікою фен-шуй рис володіє потужною енергетикою, що здатна притягувати позитивні події та новини. Раніше ми писали, чому не можна залишати двері шафи відчиненими, а тепер ділимося, як притягнути щастя за допомогою рису.
Рис потрібно розкласти в особливі місця в будинку. Про це повідомляє Santeplusmag
Як притягнути гроші та успіх за допомогою рису
- Рисові зерна треба розкласти в кількох кутках будинку. Згідно з фен-шуєм, так можна притягнути удачу й радість в оселю.
- Воду, а якій варили рис, перелийте в таз. Нею треба помити підлогу. Повір’я кажуть, що так можна притягнути достаток.
- Сухий рис треба покласти в банку. Разом із ним — сім монет. Банку треба поставити на порозі дому або офісу.
- Також, якщо бажаєте привернути добробут, маленьку тарілку з білим сухим невареним рисом посередині головного столу. Робити це треба часто.
- Надто серйозно сприймати ці забобони не варто. Однак якщо вірити в їх силу та позитивні наслідки, вони принесуть удачу та успіх в ваш будинок.
Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися про майбутнє за допомогою цукру. Ми поділилися цікавими прикметами й забобонами.