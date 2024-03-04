Рис, притягивающий деньги и удачу: куда его нужно положить, чтобы привлечь успех

Что нужно сделать с рисом, что он принес удачу

Во многих культурах рис – это не только пища, но и символ удачи и процветания. По технике фэн-шуй рис обладает мощной энергетикой, способной привлекать позитивные события и новости. Раньше мы писали, почему нельзя оставлять дверь шкафа открытой, а теперь делимся, как привлечь счастье с помощью риса.

Рис нужно разложить в особые места в доме. Об этом сообщает Santeplusmag

Как привлечь деньги и успех с помощью риса

Рисовые зерна нужно разложить в нескольких углах дома. Согласно фэн-шуем, так можно привлечь удачу и радость в дом.

Воду, а которой варили рис, перелейте в таз. Ею нужно помыть пол. Поверья говорят, что так можно привлечь изобилие.

Сухой рис нужно положить в банку. Вместе с ним семь монет. Банку нужно поставить на пороге дома или офиса.

Также, если хотите привлечь благополучие, маленькую тарелку с белым сухим невареным рисом посреди главного стола. Делать это нужно часто.

Слишком серьезно воспринимать эти предрассудки не стоит. Однако если верить в их силу и положительные последствия, они принесут удачу и успех в вашем доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать будущее с помощью сахара. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.