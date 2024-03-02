Чому не можна залишати дверцята шафи відчиненими: прикмети, які попереджають

У різних культурах шафа часто сприймається як портал в інші світи

Іноді у нас просто не вистачає часу на підтримання порядку в домі. Розкидані речі, одяг, складений на стільці, і немитий посуд не тільки створюють безлад, а й впливають на загальне самопочуття. Багато хто навіть не підозрює, що відкриті дверцята шафи також можуть принести господарям оселі багато незручностей.

Згідно з народними прикметами, важливо, щоб будь-які двері, чи то меблеві, кухонні або кімнатні, завжди були надійно зачинені. В іншому випадку вас можуть чекати брудні плітки, невдачі в особистому житті та сімейні негаразди, пише ukr.media.

Наші пращури вірили, що таке недбале ставлення до домашньої обстановки може перешкодити досягненню успіху та добробуту, приносячи мешканцям труднощі та нещастя. Крім того, у різних культурах шафа часто асоціюється з порталом в інші світи.

Езотерики радять зберігати шафу у хорошому стані. Слідкуйте за станом перекладин та міцністю конструкції. Регулярно приводьте до ладу речі, акуратно складайте їх, використовуйте ароматичні саше і чистьте полиці.

Раніше ми писали, де потрібно ставити кактус у домі, щоб неприємності повністю зникли. Відомо, що ця колюча рослина вбирає негатив як губка.