Не просто для краси: на якому пальці треба носити каблучку, щоб вона принесла кохання і щастя

Як привернути кохання за допомогою каблучки

Прикраси завжди асоціювалися з багатством. Вони показують статус у суспільстві, рівень статків і навіть сімейний стан. Однак аксесуари не лише прикрашають, а й здатні принести їх власнику кохання. Для цього їх треба носити на "правильному" пальці. А раніше ми писали, як дізнатися про майбутнє за допомогою цукру.

Про те, на якому пальці треба носити обручку, розповідаємо разом з Ukr.Media.

Як привернути кохання за допомогою каблучки

Якщо ви носите кільце на мізинці, це принесе вам налагодження контактів з іншими людьми. Краще носити каблучку на цьому пальці з каменем жовтого, зеленого чи смарагдового відтінку.

Безіменний палець пов’язаний із серцем. Носячи каблучку на ньому, ви притягнете кохання. Для зміцнення й покращення шлюбу, краще носити кільце з перлинами. Так ви зможете зберегти ваші стосунки надовго.

Якщо ви часто стикаєтеся з невдачами, каблучку варто носити на середньому пальці. Краще обрати кільце чорного чи фіолетового кольору. Також, якщо ви носитимете її на пальці лівої руки, можете чекати на гармонію в житті.

Каблучка на вказівному пальці зможе зберегти вас від нещасть. Кільце з сапфіром сприятиме цьому. Краще вдягнути його на ліву руку.

Носіть каблучку на великому пальці, якщо бажаєте радіти життю і створити міцний шлюб. Так ви будете емоційним та енергійним.

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