Не просто для красоты: на каком пальце нужно носить кольцо, чтобы оно принесло любовь и счастье

Как привлечь любовь с помощью кольца

Украшения всегда ассоциировались с богатством. Они показывают статус в обществе, уровень состояния и даже семейное положение. Однако аксессуары не только украшают, но и способны принести их любителю. Для этого их нужно носить на "правильном" пальце. А раньше мы писали, как узнать будущее с помощью сахара.

О том, на каком пальце нужно носить обручальное кольцо, рассказываем вместе с Ukr.Media.

Как привлечь любовь с помощью кольца

Если вы носите кольцо на мизинце, это принесет вам налаживание контактов с другими людьми. Лучше носить кольцо на этом пальце с камнем желтого, зеленого или изумрудного оттенка.

Безымянный палец связан с сердцем. Нося кольцо на нем, вы привлечете любовь. Для укрепления и улучшения брака лучше носить кольцо с жемчужинами. Так вы можете сохранить ваши отношения надолго.

Если вы часто сталкиваетесь с неудачами, кольцо следует носить на среднем пальце. Лучше выбрать кольцо черного или фиолетового цвета. Также, если вы будете носить ее на пальце левой руки, можете ждать гармонию в жизни.

Кольцо на указательном пальце сможет уберечь вас от несчастий. Кольцо с сапфиром будет способствовать этому. Лучше надеть его на левую руку.

Носите кольцо на большом пальце, если хотите радоваться жизни и создать крепкий брак. Так вы будете эмоциональным и энергичным.

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