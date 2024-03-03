Принесуть нещастя та невдачі: які речі потрібно оминати в секонд-хенді

Чужі речі несуть невідоме у життя покупця

Красивий і новий одяг надає впевненості та зміцнює енергетику людини, тоді як чужі речі можуть негативно вплинути на енергетику нового власника та призвести до різних проблем та неприємностей.

Коли ми одягаємо чужий одяг, ми, по суті, поринаємо в чужу енергетику. Предмети гардероба накопичують енергію своїх колишніх власників, і ніхто не дасть гарантії того, чи була людина з добрим, чи злим серцем. Як пише bt-women, є речі, які заборонено купувати у секонд-хендах та інших комісійках.

Дзеркало

Дзеркала можуть поглинати негативну енергію людини, яка в них дивиться, і служити своєрідним каналом між нашим світом та потойбічними силами.

Годинник

Годинники зберігають пам’ять своїх попередніх власників, і їх носіння можна порівняти з чужим життям. Таке проникнення в енергетику іншої людини може нести низку неприємностей та негативних наслідків.

Коштовності

Різні прикраси, чи то з металу, чи дерева, можуть бути просякнуті негативною енергією, яку важко усунути.

Ляльки

Такі речі можуть притягнути до оселы найстрашніші нещастя і можуть бути предметами для різних магічних впливів, таких як заговори та пристріт. Вірування в те, що ці предмети несуть із собою зло, має дуже давнє коріння.

Одяг, який "пригнічує"

Якщо річ не приносить вам комфорту або викликає неприємні відчуття, краще від них відмовитися. Порада: щоб очистити річ від негативу, яку ви придбали у секонд-хенді, її рекомендується замочити у солоній воді, а потім ретельно випрати одяг.