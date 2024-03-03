Принесут несчастья и неудачи: какие вещи нужно обходить стороной в секонд-хенде

Чужие вещи несут неизвестное в жизнь покупателя

Красивая и новая одежда придает уверенности и укрепляет энергетику человека, тогда как чужие вещи могут негативно повлиять на энергетику нового обладателя и привести к различным проблемам и неприятностям.

Когда мы надеваем чужую одежду, мы, по сути, погружаемся в чужую энергетику. Предметы гардероба накапливают энергию своих прежних владельцев, и никто не даст гарантию того, был ли человек с добрым или злым сердцем. Как пишет bt-women, есть вещи, которые запрещено покупать в секонд-хендах и других комиссионках.

Зеркало

Зеркала могут поглощать негативную энергию человека, который в них смотрит, и служить своеобразным каналом между нашим миром и потусторонними силами.

Часы

Часы сохраняют память своих предыдущих владельцев, и их ношение можно сравнить с чужой жизнью. Такое проникновение в энергетику другого человека может нести ряд неприятностей и негативных последствий.

Драгоценности

Различные украшения, будь то из металла или дерева, могут быть пропитаны негативной энергией, которую трудно устранить.

Куклы

Такие вещи могут привлечь в дом самые ужасные несчастья и могут быть предметами для различных магических воздействий, таких как заговоры и порча. Верование в то, что эти предметы несут с собой зло, имеет очень древние корни.

Одежда, которая "подавляет"

Если вещь не приносит вам комфорта или вызывает неприятные ощущения, то лучше от них отказаться. Совет: чтобы очистить вещь от негатива, которую вы приобрели в секонд-хенде, ее рекомендуется замочить в соленой воде, а затем тщательно выстирать одежду.