Кактус забирає весь негатив: чотири кімнати, де потрібно ставити колючу рослину

Якщо кактус в’яне, то вважається, що йому не підходять умови

Кактуси стали популярним вибором для домашнього озеленення. Згідно з езотеричними віруваннями, ці рослини можуть поглинати негативні енергії в оселі. За кактусами потрібно не тільки правильно доглядати, але і правильно вибирати для них місця для розміщення в домі.

Кактус здатний поглинати негативну енергію та оберігати дім від впливу злого ока та заздрощів, пише ganok. Тому цю кімнатну рослину сміливо можна розміщувати біля входу до оселі.

Де не можна розміщувати кактус

Якщо кактус постійно в’яне і не може рости в домашніх умовах, це означатиме, що ці умови йому не підходять. Вважається, що кактуси процвітають в обстановці з негативною енергією, тоді як у сім’ї, де панує гармонія та затишок, він може зазнавати труднощів і навіть загинути. Езотерики також не радять ставити цю кімнатну квітку у спальні.

Де потрібно ставити кактуси у домі

Саме тут, згідно з вченням фен-шуй, найчастіше накопичується негативна енергія:

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Додамо, що неправильний вибір букета може викликати непорозуміння у стосунках чи навіть призвести до розставання. Раніше ми писали, які квіти не можна дарувати коханим людям.