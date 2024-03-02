Почему нельзя оставлять дверцы шкафа открытыми: приметы, которая предупреждает

В различных культурах шкаф часто рассматривается как портал в другие миры

Иногда у нас просто не хватает времени на поддержание порядка в доме. Разбросанные вещи, одежда, сложенная на стуле, и немытая посуда не только создают беспорядок, но и оказывают влияние на общее самочувствие. Многие даже не подозревают, что открытая дверца шкафа также может принести хозяевам дома много неудобств.

Согласно народным приметам, важно, чтобы любая дверь, будь то мебельная, кухонная или комнатная, всегда была надежно закрыта. В противном случае вас могут поджидать грязные сплетни, неудачи в личной жизни и семейные невзгоды, пишет ukr.media.

Наши предки верили, что такое небрежное отношение к домашней обстановке может помешать достижению успеха и благополучия, принося жильцам трудности и несчастья. Кроме того, в различных культурах шкаф часто ассоциируется с порталом в другие миры.

Эзотерики советуют сохранять шкаф в хорошем состоянии. Следите за состоянием перекладин и прочностью конструкции. Регулярно приводите в порядок вещи, аккуратно складывайте их, используйте ароматические саше и чистите полки.

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