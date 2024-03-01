В який рік народилися, такий і характер: як легко взнати свою долю

Дізнайтесь свій "щасливий рік народження"

Езотерики відзначають, що у кожної людини є свої цілі та прагнення, закладені у її долі. Тому рік вашого народження не має такого вирішального значення для передбачення майбутнього. Достатньо звернути увагу лише на останню цифру року вашого народження.

Згідно з нумерологією, всіх людей можна розділити на представників п’яти стихій, пише vazhnoznat. Кожен елемент природи, як повітря, вода, дерево, вогонь і земля, пов’язані з двома цифрами.

На яку цифру закінчується ваш рік народження

Повітря

Стихія тих, хто народився в роках, що закінчуються на 0 або 1. Сильні та незалежні, ці люди все ж таки поважають думку інших, але не виносять стороннього втручання у своє життя. Вони наполегливо прагнуть рівноваги між своєю незалежністю та соціальним добробутом. Їхня слабкість полягає у зайвій довірі до близьких людей.

Вода

Підопічні стихії — 2 і 3. Такі люди мають дар дипломатії і прагнуть створити умиротворену обстановку навколо себе. Вони чудово справляються з організацією та знаходять задоволення у спокійному житті. Однак їхні спроби вирішити конфлікти мирним шляхом можуть викликати глузування або навіть агресію з боку запальних осіб.

Дерево

Цей елемент природи прихильний до тих, хто народився в роки, що закінчуються на 4 або 5. Такі індивіди зазвичай мають сильну впевненість у собі і вправно беруться за різні завдання, навіть найскладніші. Вони талановиті та креативні. Однак вони неохоче чи навіть нездатні покладатися на допомогу інших. Через це такі люди часто наражаються на ризик "вигоріти".

Вогонь

Вогонь тих людей, хто народився у роках, що закінчуються на 6 чи 7. Ці люди – природжені лідери, сповнені енергії та рішучості. Їм не властиво терпіти самотність; тільки разом з іншими вони розкривають свій потенціал якнайкраще. Агресивність і наполегливість — їхні сильні сторони, але також і слабкі.

Земля

Люди, народжені у роках, що закінчуються на 8 або 9, енергійні, амбітні та великодушні, вони володіють мистецтвом управління фінансами та легко знаходять спільну мову з оточуючими. Їхній основний недолік полягає в прагненні до контролю.

Раніше ми писали, як погода в день народження може передбачити ваше майбутнє. Про ці народні прикмети знають не всі.