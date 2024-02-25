Кактус забирает весь негатив: четыре комнаты, где нужно ставить колючее растение

Если кактус вянет, то считается, что ему не подходят условия

Кактусы стали популярным выбором для домашнего озеленения. Согласно эзотерическим верованиям, эти растения могут поглощать негативные энергии в доме. За кактусами нужно не только правильно ухаживать, но и правильно выбирать для них места для размещения в доме.

Кактус способен поглощать негативную энергию и оберегать дом от воздействия злого глаза и зависти, пишет ganok. Поэтому эту комнатное растение смело можно размещать у входа в дом.

Где нельзя размещать кактус

Если кактус постоянно увядает и не может расти в домашних условиях, это может означать, что эти условия ему не подходят. Считается, что кактусы процветают в обстановке с негативной энергией, в то время как в семье, где царит гармония и уют, он может испытывать трудности и даже погибнуть. Эзотерики также не советуют ставить этот комнатный цветок в спальне.

Где нужно ставить кактусы в доме

Именно здесь, согласно учению фэн-шуй, чаще всего накапливается негативная энергия:

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Добавим, что неправильный выбор букета может вызвать недопонимание в отношениях или даже привести к расставанию. Ранее мы писали, какие цветы нельзя дарить любимым людям.