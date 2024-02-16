Накличете біду: чому не можна сідати на порозі

Ми підкажемо, чому не варто сидіти на порозі.

Багато хто з нас час від часу втомлюється і присідає перепочити просто на порозі свого будинку. Проте стародавні повір'я категорично застерігають робити це, адже це може призвести до біди.

Вважалося, що на порозі мешкають злі духи, яким не подобається, коли на їхньому місці сідають люди. Вони можуть накликати хвороби, невдачі, а то й смерть тим, хто їх не поважає. За повір'ями слов'ян, поріг символізував межу між світом живих і мертвих. Сідаючи на ньому, ви ризикуєте порушити цей бар'єр і накликати на себе біду.

Існувало також вірування, що довге сидіння на порозі може позбавити родючості чи "вкрасти" щастя в житті. Отож, краще утриматися від зваби присісти на порозі, адже це може не лише нашкодити, але й образити міфічних істот. Шукайте для відпочинку затишніші місця!

Якщо вам таки дуже хочеться присісти біля входу, кладіть під себе якусь тканину чи подушку. За повір'ями, це убезпечить від негативного впливу.

Отже, не варто нехтувати попередженнями народних забобонів. Оберігайте себе та своє щастя й уникайте зайвого сидіння на порозі!

Раніше "Телеграф" розповідав, яка порода собак приносить удачу, а яка — гроші та любов, прикмети і забобони. Окрім цього, вас може зацікавити, як прати дитячі іграшки, щоб вони були як нові.